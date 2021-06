Arrivano da Tunisi con 25 chili di sigarette di contrabbando, due denunce

La guardia di finanza e il personale delle dogane hanno fermato due uomini appena sbarcati dalle navi Atlas e Fantastic. Sequestrata l’auto a uno dei due perché utilizzata per lo stivaggio dei prodotti di contrabbando

Sono arrivati da Tunisi al porto di Palermo con 25 chili di sigarette di contrabbando nascosti tra i bagagli e il serbatoio del carburante di un furgone. La guardia di finanza e il personale dell'Ufficio delle dogane hanno denunciato due tunisini sbarcati nei giorni scorsi dalle navi Atlas e Fantastic sequestrando un migliaio di pacchetti di tabacchi lavorati esteri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dei controlli le fiamme gialle del primo nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo e i funzionari doganali, insospettiti dal comportamento dei due passeggeri stranieri, hanno approfondito le ricerche all’interno dei veicoli sui quali viaggiavano. Le ricerche hanno permesso di individuare in un'auto oltre 15 chili di tabacchi nascosti tra i bagagli e alcuni contenitori in plastica contenenti alimenti.

Nel furgone dell'altro tunisino sono invece stati sequestrati 530 pacchetti di sigarette di contrabbando, per un totale di oltre 10 chili, stivati nel serbatoio di carburante dell’autoveicolo. Il camion dell'uomo, il 52enne M.H. residente ad Agrigento, è stato sequestrato in quanto considerato il mezzo utilizzato per lo "stivaggio fraudolento" della merce di contrabbando.