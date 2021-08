Diciotto cani chiusi in un furgone e lasciati sotto il sole, due denunce

Chiusi dentro un furgone e abbandonati sotto il sole cocente. I carabinieri domenica sera hanno salvato nel Bolognese diciotto cani partiti da Palermo e da altri comuni della Sicilia e diretti verso destinazione ignota. Denunciati per maltrattamento di animali un uomo di 48 anni nato nel capoluogo siciliano ma residente in Emilia Romagna e uno di 57 anni originario di Ferrara.

L’intervento dei carabinieri è stato richiesto da alcune persone che sono state attirate dai guaiti dei cani, trasportati abusivamente come dei pacchi postali, senza acqua né cibo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due uomini, dopo un lungo viaggio iniziato in Sicilia, avevano fatto una sosta a Pianoro e avevano parcheggio il mezzo per fare visita a un conoscente noncuranti delle alte temperature.

I militari della compagnia di San Lazzaro di Savena hanno aperto il portellone del mezzo trovando i cani in condizioni non idonee per un viaggio tanto lungo. I veterinari dell’Asp hanno verificato il loro stato di salute e li hanno rifocillati, appurando poi che 16 dei 18 esemplari (alcuni dei quali di razza) avevano il microchip. Gli animali sono stati affidati a una struttura dedicata. Indagini in corso per chiarire i contorni della vicenda.