Ruote bucate, cerchioni piegati e selle danneggiate: i vandali devastano sei biciclette condivise

Le bici erano state da poco riparate, revisionate e dotate di un nuovo sistema di aggancio antifurto. E così un gruppetto di giovani, non riuscendo a portarle via, avrebbe comunque di deciso di distruggerle rendendole inutilizzabili. Nuovo atto vandalico ai danni dei mezzi gestiti da Amigo bike sharing, il servizio di trasporto condiviso gestito dall’Amat. Le postazioni finite nel mirino stanotte sono quelle che si trovano in piazza Alberico Gentili, all'angolo con via Libertà, e in viale Emilia.

"Per rispondere alle esigenze della nostra clientela, che giustamente lamentava la carenza di mezzi per effetto dei numerosi atti di vandalismo, abbiamo immesso in flotta oltre cinquanta bici. Ebbene - si legge sulla pagina Facebook di Amigo bike sharing - sono passati pochi giorni e, con accanimento incomprensibile, sono ricominciati gli atti di vandalismo. Non potendo rompere i sistemi di aggancio, hanno bucato ruote, sventrato selle, rotto le molle e piegato i cerchio".

Secondo quanto riportano i responsabili del servizio, questa notte gli agenti di polizia sarebbero riusciti a intercettare e arrestare tre giovani che avrebbero rotto le telecamere di videosorveglianza e distrutto sei biciclette. "Continuiamo a non comprendere i motivi di tale accanimento contro un servizio pubblico utile ed economico. Abbiamo ancora il dovere di scusarci con tutti i clienti pazienti e non, comunicando loro che continueremo a erogare il servizio, ripristinando le bici danneggiate e immettendone a breve altre 40 con i nuovi sistemi antifurto".