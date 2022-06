Sperone, ascensore precipita dal terzo piano con tre persone dentro

Pomeriggio di paura allo Sperone. Un ascensore è precipitato dal terzo piano di un palazzo in largo Vincenzo Balistreri mentre all'interno c'erano tre persone, che sono rimaste ferite. Si tratta di due donne e un uomo (marito, moglie e cognata), trasferiti in ambulanza al Civico e al Buccheri La Ferla.

Tutti e tre hanno riportato diverse fratture scomposte alle gambe. Una delle due donne sarebbe in gravi condizioni. Il palazzo è di proprietà dello Iacp. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia.

"Eravamo in casa quando abbiamo sentito un boato - racconta a PalermoToday Jessica di Fede, una vicina - che non so descrivere. Siamo usciti e c'erano queste persone che urlavano. Mio marito ha aperto le porte dell'ascensore ed è riuscito a tirarli fuori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.