Prima il tonfo, poi il boato seguito da un distacco della rete elettrica durato pochi secondi. Tragedia sfiorata stamattina in via Giovanni Salemi, a Cruillas, dove un traliccio metallico alto circa 25 metri è caduto finendo sulle recinzioni di due ville e bloccando la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e il personale della Protezione civile che, dopo l'evacuazione dei due immobili coinvolti dall'incidente, ha avviato le procedure per le due famiglie che potrebbero dover passare qualche notte fuori casa.

La struttura dell'alta tensione gestita da Terna, in parte non più alimentata, è caduta tranciando inoltre altri cavi elettrici e telefonici. "Abbiamo sentito un forte boato - racconta un residente - e la corrente è andata via per qualche secondo ma fortunatamente è tornata. Alcune abitazioni interessate dalla stessa linea elettrica forse sono ancora senza corrente elettrica. La cosa incredibile è che, per fortuna, nessuno è rimasto ferito". I vigili del fuoco hanno utilizzato una grossa autogrù per rimuovere il traliccio e liberare la strada.

"Un sostegno della linea 70 KV CP Borsellino-CP Resuttana, nell'area del quartiere Cruillas - - fanno sapere da Terna - ha subito un cedimento strutturale per cause in corso di accertamento. L'evento non ha causato danni a persone e non ha avuto ripercussioni sul servizio elettrico civile. I tecnici della nostra società, intervenuti tempestivamente per mettere l'area in sicurezza, provvederanno nei prossimi giorni alla rimozione dell'infrastruttura elettrica danneggiata".