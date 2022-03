Covid, 5.946 nuovi casi in Sicilia: oltre 6 mila guariti, ma all'appello ne mancano più di 100 mila

Nuovi casi stabili e ricoveri in calo in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono 5.946 i contagi Covid individuati su 38.814 tamponi, il tasso di positività resta fermo al 15%. Negli ospedali le persone ricoverate nei reparti non gravi sono 858 (-16 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva si trovano 60 pazienti (-5) e sono stati registrati tre nuovi ingressi. Altre 19 le vittime, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 9.833.

I guariti sono 6.368, ma come scritto tempo fa da PalermoToday i conti non quadrano. Ed è per questo che la Regione sta chiedendo alle varie Asp di aggiornare il numero di guariti visto che la Sicilia risulta avere un numero di attuali positivi (233.721, +1.906 rispetto a ieri) che è quasi il doppio di quello della Lombardia. E' chiaro che all'appello mancano almeno tra i 100 e i 150 mila guariti. Al momento l'Isola sarebbe la regione con più positivi d'Italia.

La mappa dei contagi per provincia: a Palermo 2.022, 1.135 a Catania, 1.468 a Messina, 1.009 ad Agrigento, 620 a Siracusa, 602 a Ragusa, 723 a Trapani, 541 a Caltanissetta e 173 a Enna. Come di consuetudine nelle province sono stati caricati 2.347 casi relativi a giorni precedenti al 17 marzo.

Il Covid nel resto d'Italia

Secondo il bollettino odierno i nuovi casi in Italia sono 76.250, contro i 79.895 di ieri ma soprattutto i 53.127 di venerdì scorso: un aumento su base settimanale del 44%. I tamponi processati sono 490.883 (ieri 529.882), con un tasso di positività che sale dal 15,1% al 15,5%. I decessi sono 165 (ieri 128): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 157.607. In leggero aumento i ricoveri: le terapie intensive sono una in più (ieri -4) con 47 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 474, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 6 unità (ieri -13), 8.403 in tutto.