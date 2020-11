Coronavirus, piscina comunale e ufficio Tributi chiusi: l'elenco delle strutture off limits

E' l'emergenza Coronavirus, ormai da settimane, a dettare aperture e chiusure degli uffici comunali. Questo il quadro aggiornato degli uffici, sedi e impianti attualmente aperti e di quelli chiusi al pubblico, diffuso da Palazzo delle Aquile.

E' operativa l'Avvocatura, cosi come gli uffici di polizia municipale sono tutti aperti al pubblico, "fermo restando il rispetto del contingentamento degli accessi e delle prenotazioni effettuate tramite il sito istituzionale del Comune".Il settore Risorse umane è aperto e lo è anche la Ragioneria generale, sebbene non implichi attività di sportello al pubblico o di diretta erogazione di servizi ai cittadini. Gli uffici della Ragioneria sono contattabili tramite email. La sede dell'ufficio Tributi è chiusa al pubblico, ma resta aperto uno sportello meramente informativo, prospiciente su via Lincoln, che riceve dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per tutte le attività relative al settore sono in uso i canali informatici accessibili dal sito istituzionale (cassetto tributario).

Palazzo Ziino e i Cantieri Culturali Zisa sono aperti, mentre lo Spasimo è chiuso fino a domani 18 novembre per sanificazione. Gam, Ecomuseo e Zac sono invece chiusi i virtù del Dpcm del 3 novembre. Chiusi anche l'archivio storico comunale e le biblioteche Sciascia, Villa Trabia, Borgo Nuovo, Il piccolo Principe, Pallavicino, Brancaccio e la biblioteca del museo Pitrè di Palazzo Tarallo

Sul fronte scuola a oggi l'unica struttura dell'area scuola chiusa al pubblico per motivi legati all'emergenza Covid è il nido "Girasole". Per gli impianti sportivi, chiusi la piscina comunale e la palestra S. Ciro.

Attualmente rimangono chiusi al pubblico i locali di via Lincoln che ospitano il servizio Cimiteri e quelli di via S.Biagio, sede del servizio Contratti. Chiusi anche gli uffici del servizio Dignità dell'abitare.