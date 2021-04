Palazzetto dello sport di Cefalù diventa centro per i vaccini, via ai lavori

Firmato il verbale di consegna per l'utilizzo del Palazzetto sport Marzio Tricoli come Hub vaccinale Covid 19. Oggi sono stati avviati i lavori per l'allestimento da parte della Protezione Civile. A sottoscrivere l'accordo per la Città metropolitana di Palermo, gli ingegneri Claudio Delfino, dirigente della direzione edilizia e beni culturali e Maurizio Magro Malosso, responsabile dell'ufficio edilizia scolastica, turistico-sport e attività? produttive, e per il Comune di Cefalù il sindaco, Rosario Lapunzina con l’architetto Antonio Difrancesca responsabile Protezione Civile Comune di Cefalù.

L'uso del palazzetto sarà a servizio del comprensorio del distretto 33 di Cefalù che include i comuni di limitrofi. Così il sindaco metropolitano Leoluca Orlando: “Dopo Bagheria anche a Cefalù si conferma la concreta collaborazione dei sindaci con la Città Metropolitana che ho disposto metta a disposizione delle operazioni di vaccinazione impianti di proprietà della stessa. Rispetto delle regole, senso di responsabilità di tutti si devono accompagnare ad una massiccia e capillare campagna di vaccinazioni. È questo il messaggio che i sindaci intendono concretamente mandare a quanti si ostinano a tenere comportamenti incoscienti che producono morti e fallimenti di aziende".