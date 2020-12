Covid, è morto Giulio Caiazzo: presidente dello Sporting Village e fondatore della Nadir

Lo sport palermitano perde uno dei suoi pilastri. E' morto, all'ospedale Cervello dove era ricoverato per le complicazioni del Coronavirus, Giulio Caiazzo, presidente dello Sporting Village. Campano di origine, aveva 72 anni. Era stato l'artefice della riapertura del centro sportivo Sporting Village, a Bonagia.

"Lo Sporting Village è a lutto - si legge sulla pagina Facebook del centro sportivo - Mercoledì 9 dicembre 2020 è venuto a mancare il presidente Giulio Caiazzo, principale promotore della rinascita dello Sporting con la sua riapertura nell’estate del 2011. Scioccati e costernati siamo vicini alla moglie Marinella, al figlio Robert, alle adorate nipoti Camille e Agate e a tutta la famiglia. Grazie e buon vento Giulio!".

Il tennis tra le grandi passioni di Caiazzo, ma non solo. Era socio del Centro velico siciliano ed era stato anche socio fondatore nel 1992 della società di nuoto Nadir, della Sprint, della Nadim e della Be-fit.

"Che cosa terribile scrivere della morte di chi è stato per me un amico, un fratello e anche un padre - scrive Giuseppe Morici, presidente della Nadir sul sito della società - Di Giulio non voglio ricordare le immense qualità imprenditoriali e le grandi capacità organizzative e sportive. Di Giulio voglio ricordare le vere grandi qualità quelle che devono tenerlo in vita attraverso la nostra vita, quelle che lo fanno grande e unico. Sempre positivo e propositivo in ogni situazione anche quelle più disperate, capace di esprimere e trasmettere un’energia inesauribile. Vicino ai deboli aiutandoli in tutti i modi e intelligente con i forti e i prepotenti. Ma cosa ancora più importante e difficile, capace di perdonare anche gli avversari. Ciao Giulio sono sicuro che il tuo esempio e il tuo affetto ti terrà in vita a lungo nei nostri cuori e nei nostri comportamenti".