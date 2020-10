Coronavirus, in Sicilia si sfonda il muro degli ottomila contagi: 198 nuovi casi (72 a Palermo)

Con i 198 nuovi contagi di oggi (record) in Sicilia si sfonda il muro degli ottomila casi dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Un numero assoluto più alto rispetto a ieri (128), ma una percentuale di positivi su tamponi fatti (6.754) minore: 2,93%. Un dato che balza all'occhio è anche quello dei guariti, che oggi sono 107 (4.237 in totale). Purtroppo si registra anche una nuova vittima, un 72enne di Sciacca. Sul fronte ospedaliero ci sono 7 persone in più ricoverate in ospedale. Mentre i pazienti in terapia intensiva restano stabili rispetto a ieri (28).

Gli attuali positivi sono 3.448. I dati per provincia vedono sempre Palermo come quella più colpita, oggi sono ben 72. Segue Catania con 51, Trapani con 28, Caltanissetta con 15, Agrigento con 12, Ragusa 8, Siracusa 7 e Messina 5. Nessun caso invece a Enna.

Chiusa palestra allo Sperone

A causa della comunicata accertata positività di un congiunto di un atleta che svolge attività presso la palestra Sperone, è stata disposta la chiusura dell'impianto, con effetto immediato, a tutta l'utenza per predisporre ed effettuare la necessaria sanificazione della struttura. Auspicabilmente, le attività riprenderanno al termine delle operazioni di sanificazione, ovviamente dopo il necessario nulla osta dell'Asp competente in materia. Già stamattina era stato chiuso lo stadio delle Palme.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 6 ottobre portano il numero dei pazienti Covid oltre quota 60 mila sui livelli di inizio maggio, ma allora l'onda era in diminuzione. In particolare oggi si contano ben 2.677 su 99.742 tamponi. Balzo dei ricoverati, 138 nuovi posti occupati in un solo giorno. Purtroppo aumenta il computo dei decessi, che oggi segna 28 nuovi morti di pazienti Covid. La regione con più casi è ancora la Campania (395), seguita da Lombardia (350), Lazio (275) e Piemonte (259). Nessuna regione a zero.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 5 ottobre ha mostrato il superamento di quota 36mila decessi mentre si registra un nuovo balzo delle terapie intensive. Calano i nuovi casi, 2.257, ma a fronte di un basso numero di tamponi, appena 60mila. Sempre in testa alle regioni con più casi la Campania (+431), seguita da Lombardia (+251), Lazio (+248) e Veneto (+230).

Coronavirus, il bollettino di oggi

Attualmente positivi: 60.134 (+1231)

Deceduti: 36.030 (+28)

Dimessi/Guariti: 234.099

Ricoverati: 3.625 (+138)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 319 (-4)

Tamponi: 99.742

Totale casi: 330.263 (+2.677)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.