Covid, nuovi contagi in lieve calo in Sicilia e a Palermo: attesa decisione su proroga zona rossa

Sono 940 i casi individuati in tutta l'Isola, di questi 349 in provincia. Si registrano altre 33 vittime e 913 guariti. Stabile il numero degli attuali positivi (26 mila) e in leggera flessione il numero di persone in ospedale (1.422)

Mentre infiamma la polemica tra chi giudica la zona rossa a Palermo inutile e chi invece vorrebbe addirittura maggiori restrizioni e controlli, i nuovi contagi individuati in Sicilia sono 940 (quarta regione d'Italia), mentre a Palermo e provincia 349. In leggero calo rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 28.762, col tasso di positività del 3,2%. Domani si capirà se Musumeci prorogherà la zona rossa per Palermo (e altri comuni della provincia), oppure se il capoluogo ritornerà "arancione" come il resto dell'Isola. Come al solito si deciderà all'ultimo, ma la sensazione è che si voglia andare oltre il Primo maggio. Di dati specifici sulla città - su contagi o posti occupati negli ospedali - nemmeno l'ombra.

Intanto in Sicilia si registrano altre 33 vittime, mentre i guariti sono 913. Gli attuali positivi restano sostanzialmente inviariati rispetto a ieri: 26.085 (-6). Così come resta stabile la pressione ospedaliera: 1.254 (-2) sono i ricoveri ordinari, mentre sono 168 in pazienti in terapia intensiva (-6) con appena 4 nuovi ingressi.

I nuovi casi per provincia: Catania (204), Messina (71), Siracusa (71), Trapani (55), Ragusa (44), Caltanissetta (52), Agrigento (84) ed Enna (10).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi martedì 27 aprile 2021 registra 10.404 contagi e 373 morti. Sono 177 gli ingressi giornalieri in terapia intensiva attestati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 132 ingressi di ieri, per un totale di ospedalizzati in area critica pari a 2.748. Sul fronte dei ricoveri ordinari la curva scende: sono 20.312 le persone in area medica (ieri 20.635). Arriva a quota 3.413.451 il totale dei dimessi e dei guariti. Gli attualmente positivi in Italia sono 448.149 su un totale di 302.734 nuovi tamponi eseguiti (ieri 145.819). In tutto sono stati effettuati 57.271.836 test. Cala il tasso di positività: oggi 27 aprile si attesta al 3,4%, ieri era al 5,8%.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 27 aprile

Attualmente positivi: 448.149

Deceduti: 119.912 (+373)

Dimessi/Guariti: 3.413.451 (+14.688)

Ricoverati: 23.060 (-424)

di cui in Terapia Intensiva: 2.748 (-101)

Tamponi: 57.574.570 (+302.734)

Totale casi: 3.981.512 (+10.404, +0,26%)

Vaccinati: 5.309.781 persone (18.091.401 dosi somministrate) ovvero l'89.3% delle 13.422.240 dosi consegnate da Pfizer, delle 1.966.000 consegnate da Moderna e dei 4.694.980 vaccini AstraZeneca e 178.200 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson. Domani 2,2 milioni le dosi di vaccino Pfizer verranno distribuite alle Regioni/Province autonome. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 309.282 (di cui 86mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 27 aprile 2021: 5.820.776 over 80; 2.526.711 settantenni; 725.109 sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati 641.951 ospiti delle Rsa, 2.509.469 soggetti fragili e caregiver, 3.192.160 operatori sanitari e 873.600 lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre vaccinati 1.150.932 professori o personale scolastico e 316.005 agenti delle forze dell'ordine. 334.688 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

