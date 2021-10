Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: ci sono altri 375 contagi

Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Si registrano infatti altri 375 contagi (ieri 291) a fronte di appena 9.752 tamponi processati (24 ore fa erano stati 12.159). Quindi alla luce di questi numeri il tasso di positività risale dal 2,4% di ieri al 3,8 di oggi. Sono gli ultimi dati raccolti dalla Protezione civile regionale per l'Isola e diffusi dal ministero della Salute nel bollettino di oggi.

I decessi riportati oggi sono otto con la precisazione che risalgono ai seguenti periodi: uno a ieri, quattro a giovedì, uno a martedì e uno addirittura all'8 agosto. Sul fronte della pressione sugli ospedali la situazione appare stabile: ci sono 267 persone (-1 rispetto a ieri) ricoverate per Covid nei reparti ordinari e 42 nelle terapie intensive (uguale a 24 ore fa), dove anche oggi non si registra alcun nuovo ingresso.

In tutto in Sicilia ci sono 6.359 persone sottoposte a isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia le persone che hanno perso la vita sono 6.986. Il totale di coloro che sono attualmente positivi è di 6.668 persone. Ecco la situazione provincia per provincia: a Palermo sono stati registrati 41 casi, a Catania 191, a Messina 35, a Siracusa 71, a Ragusa 4, a Trapani 8, a Caltanissetta 11, ad Agrigento 11 e ad Enna 3.

Il Coronavirus in Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi domenica 24 ottobre 2021: i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 3.725, ieri erano 3.908. 24 le vittime, ieri 39. Così secondo i dati del ministero della Salute. Il totale dei casi da inizio pandemia è 4.741.185. Il totale dei decessi è 131.826.

Quattro regioni a rischio epidemiologico moderato. Sono Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte. Sei in cui si osserva una tendenza di lieve aumento dei contagi Covid. Sono le quattro precedenti più Lazio e Lombardia. Nell’ultima settimana c’è una leggera risalita del numero di casi Covid: ieri 3.908, venerdì 3.882, giovedì 3.794, mercoledì 3.702, martedì 2.697, lunedì 1.597 (dato però condizionato dal minor numero di test del giorno precedente), domenica 2.437.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi