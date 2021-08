Non si ferma l'onda Covid in Sicilia: più di mille nuovi casi, 12 gli ingressi in terapia intensiva

Sono 348 i contagi registrati nella provincia di Palermo, il tasso di positività sfiora il 9%. Negli ospedali non si arresta l'aumento dei ricoverati (+29 rispetto a ieri). Sette invece i decessi in tutta l'Isola nelle ultime 24 ore, ma se ne aggiungono altri 13 non comunicati nei giorni precedenti

Nonostante il calo di tamponi effettuati dovuto al weekend restano abbondantemente sopra quota mille i nuovi contagi al Covid in Sicilia. E precisamente - secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute - 1.121 su 12.565 test, per un tasso di positività che si attesta all'8,9%. Insomma quasi un tampone su 10 sull'Isola è positivo. L'altro dato "allarmante" che emerge spulciando i numeri di oggi è che nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 12 nuovi ingressi nelle terapie intensive, dove i posti letto occupati sono 88 (+4 rispetto a ieri). In regime ordinario invece si trovano 729 pazienti (+25 rispetto a ieri).

Si registrano anche 415 guariti e 7 nuovi decessi, per cui il totale degli attuali positivi sale a 24.146 (+686). Nel bollettino odierno però la Regione segnala 20 decessi, gli altri - precisa una nota - sono riferiti 7 al 21 agosto, 4 al 20, 1 al 19 e 1 al 6 luglio. In totale le vittime del Covid salgono a 6.239.

E' Palermo la provincia che fa registrare il più alto numero di nuovi casi, 348. Gli altri sono stati a Catania (296), Messina (4), Siracusa (133), Ragusa (80), Trapani (67), Caltanissetta (103), Agrigento (2) ed Enna (88).

Il Covid in Italia

Sono 4.168 i nuovi casi di Coronavirus e 44 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall'inizio dell'emergenza sono 4.488.779 i contagiati e 128.795 le vittime. Sono 101.341 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 4,1%. Sono 3.928 i ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri con Covid, 161 in più di ieri. Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più di ieri. Gli ingressi del giorno sono 45.