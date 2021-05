Aggressione a coppia gay, Cgil: "Urgente approvazione ddl Zan per punire gli atti di violenza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo vicini a Stefano e al suo compagno per la violenta e intollerabile aggressione di cui sono rimaste vittime sabato sera in via Maqueda", Lo dice il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, esprimendo il sostegno della Cgil alla coppia gay assalita a calci e pugni da un gruppo di ragazzini.

Per il sindacalista "Non è più rinviabile l’approvazione del ddl Zan. Serve con urgenza una norma che punisca gli atti di violenza. Palermo non è una città omofoba e il lavoro fatto per il rispetto dei diritti delle persone è innegabile però servono maggiori controlli soprattutto la notte, anche perchè la movida, e la ripresa della vita notturna, non trasformino soprattutto il centro storico, come sta avvenendo in queste ore, in una zona di illegalità diffusa, tollerata e anche giustificata”.