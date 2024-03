Pesce non tracciabile sui banchi di Ballarò, sequestrati 400 chili di prodotti in due pescherie

Alla vigilia di Pasqua i militari del Nas hanno ispezionato diverse attività commerciali del centro storico elevando sanzioni per circa 10 mila euro. Contestato in un caso il trattamento della merce in violazione delle procedure di autocontrollo Haccp