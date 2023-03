Niente contratto decentrato, Cgil: "A Casteldaccia i comunali perdono fino a 10 mila euro all'anno"

Il Comune di Casteldaccia da 12 anni non applica ai suoi dipendenti il contratto collettivo decentrato della funzione pubblica. In pratica, alcune figure, come i vigili urbani, perdono anche fino a un massimo di 10 mila euro l’anno di indennità aggiuntive rispetto ai loro colleghi italiani.

Un gap che la Cgil chiede di colmare. Oggi si è svolta un’assemblea della Cgil e della Fp Cgil, nella sede comunale, con i dipendenti e i precari in attesa di stabilizzazione del Comune di Casteldaccia, alla presenza di Saverio Cipriano, della Fp Cgil Palermo, e Giuseppe La Piana, responsabile della camera del Lavoro di Bagheria. Alla conclusione dell’assemblea con il personale, è stato dichiarato lo stato di agitazione.

"Chiediamo all’amministrazione comunale che, prima possibile, si regolarizzi la situazione contrattuale, costituendo il fondo per la contrattazione decentrata che non è mai stato costituto dal 2012 a oggi – dice Saverio Cipriano della Fp Cgil Palermo –. Il Comune vanta questo primato diretto: è l’unico degli 8.500 comuni italiani a non avere garantito per 12 anni il contratto decentrato ai lavoratori. Se l’amministrazione non verrà incontro alle legittime aspettative dei suoi dipendenti, decideremo le iniziative da intraprendere".

Venerdì i sindacati sono stati convocati dall’amministrazione comunale per l’apertura di un tavolo di confronto. "Siamo pronti a una collaborazione per trovare le soluzioni, analizzare insieme le criticità e risolvere tutti problemi per la costituzione del fondo, elemento principale del contratto decentrato – conclude il responsabile della Camera del Lavoro di Bagheria, Giuseppe La Piana – E non parleremo solo di salario accessorio". Tra le rivendicazioni della Cgil ci sono anche la formazione professionale nel pubblico impiego, "che da tempo non si fa", sicurezza e vigilanza e il bacino di precari da stabilizzare.