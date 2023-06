Caso Contrada, respinti ricorsi di Procura generale e ministero: Cassazione conferma il risarcimento per ingiusta detenzione

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi della Procura generale di Palermo e del ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato la riparazione per ingiusta detenzione di 285 mila euro nei confronti di Bruno Contrada, l'ex numero due del Sisde arrestato e poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, così come statuito dalla prima sezione della Corte d'appello.

"Dopo otto lunghi anni sono state poste in esecuzione le due sentenze della Corte europea dei Diritti dell'uomo che hanno sancito che il procedimento a carico del dottore Bruno Contrada è stato fin dall'inizio illegittimo ed illegittima era la condanna, totalmente scontata dal mio assistito", ha detto l’avvocato Stefano Giordano, legale dell’ex 007.

"La Cassazione ha messo una pietra tombale a un massacro mediatico e giudiziario vergognoso e putrido che ci ha portati alla vittoria finale. Siamo giunti a tale risultato finale soltanto perché il dottore Contrada è rimasto vivo nonostante tutta la sofferenza inflittagli. Per quanto riguarda il nostro studio per la tenacia e la determinazione nonché la fede in Dio che mi ha sempre accompagnato nonostante tanti tristi momenti", dice Giordano.

E conclude: "Oggi è giorno per goderci la vittoria processuale, ma da domani denunceremo alle autorità giudiziarie competenti tutte le violazioni della presunzione di innocenza commesse da appartenenti all'ordine giudiziario e da certo giornalismo ideologizzato e politicamente orientato. Permettetemi di ringraziare anche per il suo contributo fondamentale l'avvocato Cristiana Donizetti mia, moglie, senza il cui prezioso lavoro non sarebbe stato possibile conseguire questo risultato".

Fonte: Adnkronos