Neonata morta all'ospedale di Partinico, medico condannato a risarcire 80 mila euro all'Asp

Medico condannato a risarcire 80 mila euro all'Asp per il danno provocato alla madre di una neonata morta all'ospedale di Partinico. Così hanno deciso i giudici della Corte dei Conti della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana nei confronti del ginecologo Luigi Zumpani. Secondo quanto accertato dai giudici il dottore, il 4 agosto del 2010 in servizio all'ospedale Civico, non avrebbe valutato con attenzione gli esami eseguiti su una giovane partoriente e non si sarebbe accorto della sofferenza fetale della bimba nata morto dopo il cesareo eseguito l'indomani.

Secondo quanto scritto nella relazione dai periti incaricati dal tribunale di Palermo gli accertamenti eseguiti avrebbero dovuto destare allarme e dunque non l’ospedale non avrebbe dovuto dimettere la donna: la sofferenza fetale era chiara già al momento della lettura del tracciato. Il medico si è difeso affermando che il reato, per cui è stato condannato a 6 mesi, è di procurato aborto e non di omicidio colposo e che eventuali responsabilità, semmai ce ne fossero, sarebbero dovute essere divise con tutti i medici in servizio in quei giorni nel reparto di ginecologia.

Per la Procura il medico va condannato al risarcimento nei confronti dell'azienda. Una tesi accolta dai giudici contabili di primo grado. "La mamma di 20 anni viveva una condizioni di profondo dolore - spiegano i giudici - era stata abbandonata dal padre della bimba dopo la gravidanza e inserita in comunità. Il patrimonio documentale su cui il collegio è chiamato a confrontarsi dimostra il massimo grado di sofferenza patito dalla giovane per come acuito da una relazione madre-figlia (che doveva già essere) di particolarissima intensità". La sentenza potrà essere appellata.