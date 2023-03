Concorso per 46 autisti alla Rap, il 31 marzo si conoscerà la data degli orali: rimasti in lizza 206 candidati

Venerdì 31 marzo si conoscerà la data degli orali del concorso per autisti alla Rap. La società partecipata del Comune ha reso noto che alle 11 a piazzetta Cairoli si terrà l'estrazione in seduta pubblica della lettera iniziale del cognome da cui si partirà per la selezione.

A presentare domanda per il concorso erano stati in 1.964. Lo scorso gennaio ai quiz a risposta multipla si erano presentati in 1.390. In 206 hanno superato la prova e sono stati ammessi agli orali (clicca qui per leggere i nomi). Successivamente al sorteggio, sul sito istituzionale www.rapspa.it, sarà pubblicato il calendario con il giorno di convocazione degli aspiranti autisti. In totale ne verranno selezionati 46. La mancata presentazione al colloquio comporterà l'estromissione dal concorso.

Il materiale didattico per la prova di esame potrà essere scaricato, dalle prossime ore, sempre dal sito istituzionale della Rap. "Il mio impegno accanto all’amministrazione continuerà ad essere costante fino all’ultimo giorno utile per proseguire nell’azione di risanamento della Rap", dice l'amministratore unico Girolamo Caruso.