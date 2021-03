Dagli asili agli spazi d'aggregazione: 3 progetti per rigenerare Albergheria, Sperone e Borgo

Tre progetti che intrecciano la rigenerazione di aree urbane ed edifici pubblici, con l’obiettivo di incrementare i servizi educativi e gli spazi di aggregazione sociale. Il Comune conta di reperire i fondi per migliorare la vivibilità di tre quartieri - Albergheria, Borgo Vecchio e Sperone - partecipando a un bando del governo nazionale (il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare").

I progetti selezionati, redatti dai tecnici comunali in sinergia con l'Università e diverse associazioni del territorio, hanno ricevuto l'ok della Giunta e riguardano l’asilo Alessandra Parisi del Borgo Vecchio (importo totale 3,5 milioni); via XVII Maggio allo Sperone (500 mila euro); un'ampia area attorno a piazza San Francesco Saverio e piazza Ritiro di San Pietro che arriva al mercato di Ballarò fino a via Case Nuove (12,4 milioni).

Il progetto relativo all'asilo Parisi di Borgo Vecchio è complementare a quello approvato dalla Giunta a novembre dello scorso anno e per il quale vi è già la disponibilità di un contributo di un milione di euro in parte con fondi comunali e in parte con risorse della fondazione "Con i bambini". Previsto il recupero della struttura come spazio polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione tra Comune e associazioni del terzo settore e strutture parrocchiali.

All'Albergheria ci sarà un articolato intervento che unisce interventi di riqualificazione e la realizzazione di nuovi spazi a giardino. Saranno inoltre riconfigurati edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica e attrezzature di quartiere per l’infanzia e la genitorialità, uffici e servizi per il mercato dell’usato e per quello di Ballarò.

Allo Sperone sarà costruito un nuovo asilo (con moduli prefabbricati) nel terreno comunale di via XXVII Maggio dove recentemente è stato abbattuto un vecchio edificio pericolante e contestualmente è stato avviato l'allestimento di un’area verde.

“Si tratta di tre interventi - commenta il sindaco Leoluca Orlando - che esprimono in piccolo lo spirito che anima l’attività di programmazione e progettazione di questa amministrazione: fornire ai cittadini servizi di prossimità, sfruttare, riqualificandolo e adattandolo ove necessario, il patrimonio edilizio esistente, mettere a frutto le potenzialità di ciascun quartiere coinvolgendo chi in quel vive ed opera".

"In particolare, all’Albergheria - aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo - il progetto è il frutto di un percorso che ha coinvolto la circoscrizione, il dipartimento di Architettura dell'Università e diverse realtà sociali e associazioni che lavorano nel quartiere da anni e che hanno sottoscritto un apposito accordo volto anche alla gestione futura condivisa degli interventi di riqualificazione e rigenerazione. Per quanto riguarda lo Sperone, l’intero progetto di riqualificazione dell’area di via XVII Maggio è stato il frutto di un lavoro che ha coinvolto i bambini, le famiglie e le scuole del quartiere, con l’importante supporto dell’Ordine degli Architetti che ha organizzato il Lab Sperone Children per una progettazione partecipata sull’utilizzo dell’area dopo la demolizione del vecchio edificio pericolante".