Orlando consegna 33 nuovi bus, ma l'Amat è a corto di autisti: "Siano usati superando ritardi e criticità"

I mezzi sono stati acquistati dal Comune coi fondi europei del Pon Metro. Il sindaco: "Non sarebbe accettabile un loro uso parziale o una situazione di stallo in deposito". Un rischio concreto visto che l'azienda di trasporto urbano deve fare i conti con una carenza di operatori d'esercizio

Il sindaco Leoluca Orlando ha consegnato simbolicamente ad Amat le chiavi di 33 nuovi autobus, acquistati dal Comune coi fondi europei del Pon Metro.

"L'impegno delle amministrazioni comunali e l'impiego delle risorse europee - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - devono corrispondere ad un potenziamento del servizio. A tal fine ho chiesto al presidente Cimino di far conoscere il piano di utilizzo dei nuovi autobus e gli effetti di miglioramento sulla mobilità urbana pubblica. Pertanto, chiedo espressamente che questi nuovi mezzi, superando ogni ritardo e criticità, vengano utilizzati al meglio. Non sarebbe accettabile un loro uso parziale o una situazione di stallo in deposito".

Il riferimento del sindaco è alla carenza di autisti che, a causa dello stallo del concorso, ha costretto l'Amat a ridimensionare il servizio. Da molti mesi infatti si registrano notevoli disagi in città a causa del numero insufficiente di vetture che escono dalla rimessa. Da un lato i guasti, che rimangono comunque contenuti; dall'altro la mancanza di autisti che impedisce di sfruttare le vetture nuove. Una carenza grave al punto che alcuni operatori d’esercizio tranviario, già da oltre un anno erano stati "prestati" al servizio su bus. Al parco Amat adesso si aggiungono altri 33 bus.