VIDEO | Quarant'anni senza Dalla Chiesa, il figlio Nando: "Un padre rigoroso e affettuoso, mi ha insegnato tanto"

La commemorazione in via Isidoro Carini per l'anniversario della morte del generale. Presenti il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il generale dell'Arma Teo Luzi, il governatore Musumeci e il sindaco Lagalla. Tra la folla anche l'ex primo cittadino, Leoluca Orlando. "E' cambiato molto, non credo che quanto accaduto nel 1982 sia ripetibile"