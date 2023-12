Sindacati di polizia, per il terzo anno il Coisp-Mosap conquista il primato a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per il terzo anno consecutivo, con più di 900 iscritti, la Federazione Coisp-Mosap si riconferma primo sindacato della polizia di Stato a Palermo. Grande soddisfazione è stata espressa dal segretario generale provinciale, Sergio Salvia, che in virtù della incrementata consistenza rappresentativa, ormai vicina alla soglia del 30%, potrà garantire una maggiore tutela dei diritti di ogni appartenente alla polizia di Stato e riaffermare il proprio ruolo istituzionale al servizio della società.

“Un doveroso ringraziamento, per questo storico successo, va rivolto a tutti i colleghi associati a questo sindacato che, con la loro fiducia, ci spronano ad esercitare al meglio la nostra funzione e a tutti i quadri sindacali operanti in Provincia di Palermo che, con serietà, umiltà ed abnegazione, continuano a sostenere il Coisp nel raggiungimento di tali prestigiosi risultati”, ha dichiarato Salvia aggiungendo che “nuove sfide ci aspettano perché sono tante le donne e gli uomini che si prodigano in una quotidiana attività sindacale e giorno dopo giorno, sempre più colleghi si avvicinano al Coisp, nella consapevolezza di appartenere ad un sindacato forte, efficiente e scevro da condizionamenti di qualsivoglia natura”.