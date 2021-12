VIDEO | Covid, dopo le tavolate di Natale tutti in coda per un tampone: caos attorno alla Fiera

Ripercussioni sul traffico già dall'inizio di via Montepellegrino. In molti raccontano di essere preoccupati dopo la cena e il pranzo di Natale, di avere sintomi influenzali o di aver avuto contatti con positivi. Ma, a un anno esatto dal V-day, file anche per le terze dosi. I medici: "La gente inizia a capire che il vaccino è l'unica arma"