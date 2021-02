Clima a Palermo nel 2020: a metà maggio sfiorati i 40 gradi, 20 giorni di pioggia a dicembre

L'ufficio statistica del Comune ha elaborato un fascicolo di "Statistica flash" dedicato alle condizioni meteorologiche a Palermo nel 2020, anno caratterizzato da una consistente diminuzione dei giorni di pioggia rispetto al 2019.

Dai dati meteorologici emerge che nel 2020 il giorno più freddo è stato il 7 febbraio, con 6,2 °C e il giorno più caldo il 16 maggio, con 39,7 °C. Si sono registrati 87 giorni di pioggia (in netta diminuzione rispetto al 2019), per complessivi 586 mm di pioggia (-3,2% rispetto al 2019).

Le temperature

Nel 2020 a Palermo i mesi più freddi sono stati i primi tre: a gennaio la temperatura ha oscillato in media fra 10,0 °C e 16,3 °C; a febbraio fra 10,7 °C e 18,0 °C; a marzo fra 10,8 °C e 17,4 °C. Il giorno più freddo è stato il 7 febbraio, quando il termometro è sceso fino a 6,2 °C (nel 2019 il giorno più freddo era stato il 4 gennaio, con 1,6 °C). I mesi più caldi sono stati luglio e agosto: a luglio la temperatura ha oscillato in media fra 23,3 °C e 30,7 °C, mentre ad agosto fra 24,6 °C e 32,5 °C. Il giorno più caldo è stato il 16 maggio, quando il termometro ha raggiunto 39,7 °C (nel 2019 il giorno più caldo era stato il 23 giugno, con 37,7 °C).

Le precipitazioni

Nel 2020 si sono registrati 87 giorni di pioggia, il 33,1% in meno rispetto ai 130 giorni di pioggia dell’anno precedente. Complessivamente sono caduti 586,0 mm di pioggia, il -3,2% in meno rispetto agli 605,2 mm del 2019. Il mese meno piovoso dell’anno è stato maggio, dal punto di vista dei mm di pioggia (1,8 mm) e luglio dal punto di vista dei giorni di pioggia (un giorno). Il mese più piovoso in termini di mm di pioggia è stato marzo, con 17 giorni e 154,2 mm di pioggia, mentre in termini di giorni di pioggia è stato dicembre, con 20 giorni e 127,2 mm. Il giorno con le precipitazioni più abbondanti è stato il 25 marzo, con ben 79,6 mm di pioggia.