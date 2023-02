Chiusura dell'ufficio decentrato Sferracavallo-Tommaso Natale, è polemica: "Disagi per i residenti"

"Ho chiesto, tramite una interrogazione con risposta scritta, quale sia l'intendimento dell'Amministrazione Comunale per mitigare il disagio della popolazione residente derivante dalla chiusura dell’ufficio comunale decentrato Sferracavallo-Tommaso Natale". Lo dichiara il consigliere comunale Leopoldo Piampiano.

"Considerato che, con una delibera di Giunta, si è deciso di chiudere la postazione a causa dell’ingente costo del canone di locazione e la mancanza di personale - dice il consigliere - ad oggi non si ha notizia rispetto alla possibilità dell'apertura di una nuova sede. La settima circoscrizione è una delle più popolose di Palermo e gli attuali uffici di via Duse non riescono ad erogare tutti i servizi che dovrebbero essere di competenza delle sedi decentrate. L’Amministrazione comunale dispone di numerosi beni confiscati alla mafia che potrebbero essere utilizzati come sedi per le postazioni decentrate. Spero vivamente che si riesca a risolvere in tempi brevi questo annoso problema, venendo incontro alle legittime aspettative dei cittadini che hanno il diritto di poter usufruire di una sede decentrata del Comune efficiente".