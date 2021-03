Covid, scuole chiuse in otto comuni del Palermitano dal 22 al 27 marzo  

Niente lezioni in presenza a San Mauro Castelverde, Caltavuturo, Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso, Torretta, Altavilla Milicia, Trabia e Terrasini. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci. Venti in tutto i comuni siciliani interessati dal provvedimento

Scuole chiuse da lunedì 22 al 27 marzo in venti comuni siciliani. Otto i comuni interessati nel Palermitano: San Mauro Castelverde, Caltavuturo, Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso, Torretta, Altavilla Milicia, Trabia e Terrasini. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, e a seguito della relazione settimanale del Dipartimento regionale Asoe.

Il provvedimento interessa anche Caltanissetta, Montedoro, Serradifalco, per il territorio nisseno; Regalbuto e Sperlinga nell’Ennese; Calamonaci, Villafranca Sicula, Sant’Angelo Muxaro in provincia di Agrigento; Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Licodia Eubea nel Catanese; Melilli, in provincia di Siracusa.