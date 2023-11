Scuola Borgo Ulivia, infiltrazioni e crepe in un pilastro: chiusa la sezione dell'infanzia

Le prime piogge autunnali, a stagione ormai inoltrata, mettono in ginocchio i locali di una scuola. E le sezioni dell'infanzia dell'istituto comprensivo Pirandello-Borgo Ulivia, che si trova in via Ortigia 17, saranno chiuse a partire da domani e fino a data da destinarsi. I bambini dovranno rimanere a casa per motivi di sicurezza.

Negli ultimi giorni, infatti, nelle aule che ospitano i piccoli sono visibili infiltrazioni che si aggiungono a delle crepe già esistenti sui muri e su un pilastro. Una mamma, che ha scritto a PalermoToday, spiega che "non è solo un problema relativo agli allagamenti ma anche strutturale e nessuno sta intervenendo".

Nella circolare firmata dalla dirigente scolastica Donatella Angela Dell'Oglio si legge: "A seguito delle copiose precipitazioni degli ultimi giorni che hanno reso non idonei, sia pure temporaneamente, le aule della scuola dell'infanzia e a seguito di parere scritto dell'architetto Alberto Cipolla, responsabile del sistema prevenzione e protezione d'istituto, si comunica alle famiglie dei bambini frequentanti le sezioni della scuola dell'infanzia di via Ortigia 17 che, al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo per gli alunni e il personale scolastico, i suddetti locali rimarranno temporaneamente chiusi a far data dal 9 novembre 2023".

La preside aggiunge che ha informato il Comune "in qualità di ente proprietario dell'edificio di via Ortigia 17" e lo ha invitato a "intervenire urgentemente per il ripristino della sicurezza dei locali".