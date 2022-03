Centro studi pirandelliani, l'iniziativa si svolgerà a Isola delle Femmine

Il Convegno di studi pirandelliani lascia nuovamente Agrigento, e non senza "sbattere la porta". Anche quest'anno l'iniziativa si svolgerà a Isole delle Femmine. Dopo che in questi mesi si era tornato a discutere della possibilità che fosse la città di Pirandello ad ospitare l'evento, è oggi il profilo social dell'associazione a chiarire che l'edizione 2022 (che poi in realtà doveva svolgersi nel dicembre 2021), si terrà a Isola, dove era già stato nel 2017, anno in cui iniziò la "peregrinatio" dell'evento.

"Dopo i ripetuti tentativi di rimanere ad Agrigento e constatato lo scarso interesse degli enti locali e regionali agrigentini - dice il post -, per non mettere a repentaglio la sopravvivenza del Centro e degli studi che lo stesso porta ininterrottamente ormai avanti da oltre 50 anni, abbiamo ritenuto ancora una volta di dover spostare il Convegno (che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso dicembre) al Centro Congressi del Hotel Saracen - Isola delle Femmine (PA) dove già era stato ospitato nel 2017".

L'ultimo appello era risalente al novembre 2021, quando il centro decise di spostare proprio al marzo del 2022 l'evento “per improvvise e inaspettate difficoltà finanziarie”. In quel contesto si diceva, anche, che "considerate le esigenze logistiche e organizzative, tanto del Centro quanto delle scuole, si rende necessario un intervento consistente da parte di Comune e Parco archeologico al fine di scongiurare il trasferimento del convegno in altra sede”. Intervento che, a questo punto, non è bastato ad evitare il trasloco.