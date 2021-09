Nei centri scommesse senza green pass, maxi multa per il giocatore e i titolari

I funzionari - spiegano dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e monopoli - hanno proceduto alla identificazione e, in alcuni casi, hanno avuto non poche difficoltà per ottenere l’esibizione del documento di riconoscimento da parte di facinorosi scommettitori

Al via a Palermo e provincia la campagna dei controlli sull’obbligo del green pass all’interno dei centri di gioco. La nuova misura inserita nel decreto ministeriale pubblicato il 5 agosto impone il possesso della certificazione verde per l’ingresso e la permanenza nelle sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò.

Nell’ambito delle attività di controllo, i funzionari Adm (Agenzia dogane e monopoli) di Palermo hanno proceduto, nei giorni scorsi, ad effettuare mirati controlli, verificando per tutti gli utenti presenti negli esercizi pubblici adibiti al gioco il possesso e la validità del green pass che va dai 9 mesi per le persone vaccinate fino alle 48 ore per chi ha avuto un tampone con esito negativo.

In particolare è stato effettuato l’accesso nei locali controllando 18 green pass: tre certificazioni sono risultate non conformi. Una a Palermo, mentre il giocatore era nell’intento di effettuare una scommessa, le altre due in provincia, in un bar e in un centro scommesse. "I funzionari di Adm - si legge in una nota - hanno proceduto alla identificazione dei giocatori e, in alcuni casi, hanno avuto non poche difficoltà per ottenere l’esibizione del documento di riconoscimento da parte di facinorosi scommettitori. La sanzione prevista, di competenza della locale Prefettura, è da 400 a mille euro per l’esercente e per la persona presente nel locale. Inoltre è stata informato il commissariato di polizia competente per l’eventuale sospensione della licenza o chiusura temporanea del locale.