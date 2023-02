Torna la cartellonistica turistica al Parco delle Madonie: era andata distrutta in un incendio

Ultimati i lavori di sostituzione e rifacimento della cartellonistica in area del Parco delle Madonie grazie a un finanziamento dell'assessorato regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. Le precedenti tabelle, rifatte nel corso dell’ultima ri-validazione Geopark, erano state distrutte dall’incendio scoppiato nel mese di agosto 2021.

Le ultime installazioni, riguardano i comuni di Petralia Sottana, Petralia Soprana e Pollina e recano nella nuova veste grafica, le scritte “Arrivederci” tradotta anche in lingua francese. Inglese e tedesco e Geopark per indicare l’appartenenza alla rete Unesco dell’Ente Parco delle Madonie. Collocate in diversi punti dell’area perimetrale del Parco, contribuiscono a dare una maggiore visibilità dal punto di vista turistico.

Con questo intervento specifico l’Ente Parco ha voluto restituire ai visitatori la consapevolezza della consistenza e dell'importanza del patrimonio verde esistente nell’area madonita che presenta esemplari unici sia geologici, botanici che faunistici. I lavori sono stati diretti dall’U.O.B.4 del Parco delle Madonie.