"Insieme prepariamo lo zaino": la Caritas diocesana di Cefalù aiuta oltre 150 famiglie

Anche quest'anno, con l'inizio del nuovo anno scolastico, la Caritas diocesana di Cefalù si è fatta vicina alle famiglie più bisognose. Con "Insieme prepariamo lo zaino", il progetto per l'acquisto di materiale scolastico rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico, grazie ai fondi 8x1000 la Diocesi di Cefalù ha aiutato circa 230 ragazzi in difficoltà ad affrontare l'anno da poco iniziato nell'acquisto di libri e materiale didattico.

Tante le richieste giunte da 21 parrocchie al Centro diocesano che ha offerto un piccolo aiuto a oltre 150 famiglie con l'acquisto di poco meno di 1000 libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado e di 68 kit di materiale didattico (astuccio, penne, colori, righello, gomma, colla, evidenziatore, quaderni) per i piccoli della scuola primaria per un totale di oltre 26mila euro.

"Un grazie al nostro Vescovo Giuseppe giunge per il tramite della Caritas dalle numerose famiglie - ha spiegato il diacono Gandolfo Sausa, direttore della Caritas diocesana -. Sui banchi della scuola i bambini crescono, diventano cittadini, uomini e donne responsabili della propria storia e operai del bene".