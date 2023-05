Parlamentari regionali ispezionano il Malaspina: "Carenza di personale e sporcizia"

Il parlamentare regionale del Pd Tiziano Spada, con i colleghi deputati Ismaele La Vardera (Sud chiama nord), Valentina Chinnici (Pd) e Roberta Schillaci (M5S), ieri ha organizzato una visita a sorpresa all’interno dell’istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo, riscontrando non poche criticità. "Tra queste - spiega Spada - carenza di personale, locali sporchi e un ambiente poco adatto a ospitare un carcere minorile".

"Quando ci hanno mostrato la palestra - continua il parlamentare dem - abbiamo subito notato che è per molti aspetti inutilizzata. Siamo dell’idea che lo sport possa fare da deterrente per tutti quei giovani che si avvicinano alla malavita e sapere che neanche un insegnante di scienze motorie vada lì è sconcertante". Il deputato regionale aggiunge: "Questa ispezione coincide quasi, tra l’altro, con la visita del garante della Sicilia per i detenuti al carcere di Augusta dove mi ero recato, con il senatore Antonio Nicita, lo scorso dicembre. E le criticità che avevamo rilevato erano le stesse del garante della Sicilia per i detenuti: strutture fatiscenti con docce in comune, carenza di personale e quasi totale assenza di psicologi".

"Tutto ciò - conclude Spada - ci suggerisce che è ormai necessario e non più rinviabile un intervento, da avviare in sinergia con istituzioni, comunità e territorio, per ribaltare una situazione inaccettabile per una società che possa definirsi civile".