Capodanno senza cappotto: a Cefalù fanno bagno al mare vestiti da Babbo Natale

Complice una bella giornata, si sono ritrovati sulla spiaggia e si sono tuffati tutti in mare per salutare l'anno che finisce e accogliere quello che comincia. E' successo questa mattina a Cefalù. Protagonisti dell'iniziativa una ventina di persona. Nel gruppetto in parecchi erano vestiti da Babbo Natale, altri portavano il cappellino natalizio.

Come il weekend natalizio infatti anche l'ultimo dell'anno e il giorno di Capodanno sono caratterizzati dalla rimonta dell'anticiclone, l'ultima con tale intensità, che oggi ha portato un nuovo aumento delle temperature, portandole abbondantemente oltre le medie stagionali.

Il bagno beneaugurale di San Silvestro è una tradizione promossa e organizzata da Kepha Nuoto. In una giornata luminosa, il sole ha attenuato i rigori dell'allegra nuotata.

"Il 2022 - spiegano gli esperti di 3bmeteo - si conclude e si conferma come anno più caldo mai registrato in Italia, dal momento che tra gennaio e novembre la temperatura complessiva è stata superiore alla media trentennale 1991-2020 di ben 1.06°C (secondo i dati ISAC-CNR), un valore appunto mai registrato. Mancano i dati di dicembre che chiuderà quasi certamente sopra media, al netto di una breve parentesi più fredda ad inizio mese".