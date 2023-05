Dopo due anni di attesa chiude il cantiere di via Amedeo d’Aosta: riaperta la strada

I lavori alla fognatura nel tratto della via Amedeo d'Aosta all'incrocio con via Stefano Canzio sono finiti e la strada è stata finalmente riaperta al traffico. Lo rende noto il consigliere comunale di Forza Italia, Pasquale Terrani, che ieri ha effettuato un sopralluogo.

Da due anni, in questa zona di Romagnolo, è stato montato uno dei cantieri per il potenziamento del cosiddetto "sistema Cala". Adesso il tratto di strada è stato riaperto. I lavori effettuati sono finalizzati al miglioramento del sistema fognario per convogliare i liquami verso il depuratore di Acqua dei Corsari per il necessario trattamento. Ci troviamo accanto alla scuola media statale Franchetti.

"Finalmente è possibile riconsegnare alla cittadinanza della seconda circoscrizione un tratto di strada fondamentale per l'asse viario - esulta Terrani -. Questo è anche un ulteriore passo avanti dei lavori per il completamento del collettore fognario".