Canoni d'affitto dei beni comunali: "Otre 473 mila euro per un terreno di 7 mila metri quadri è follia"

"Chiedere 473.900 euro d'affitto per un terreno di 7 mila metri quadri è una vera follia, l'ennesima". A dirlo è il consigliere di Forza Italia Ottavio Zacco, presidente della commissione Attività produttive, che presto convocherà una seduta urgente con dirigenti e assessori con all'ordine del giorno il Canone unico patrimoniale (Cup).

"Se in tempi brevi non si modifica il Cup - avverte Zacco - verranno rescissi gran parte dei contratti. E' necessario uniformare i canoni di affitto dei beni comunali ai reali valori di mercato, così da consentire nuovi investimenti nella nostra città e contestualmente rimpinguare le casse comunali".

Già durante la scorsa consiliatura Zacco aveva lanciato l'allarme sugli affitti troppo esosi richiesti dal Comune. "Ritengo non giustificati gli aumenti dei canoni di affitto annuali per i beni comunali affittati ai privati ad uso commerciale, che il più delle volte superano di gran lunga il valore di acquisto del bene stesso. Non a caso diversi avvisi di locazione vengono disertati, creando mancati introiti nelle casse comunali già al collasso. Dispiace - conclude Zacco - che lo scorso Consiglio non abbia raccolto il mio appello, spero adesso che si faccia qualcosa per ristabilire la congruità dei prezzi d'affitto dei beni immobili del Comune".