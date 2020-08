Il cane Mike le indovina tutte: scova la droga e fa arrestare un giovane

Grazie al fiuto del pastore tedesco, i carabinieri trovano nella casa di un 20enne più di 150 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish: diverse dosi erano pronte per essere vendute. L'uomo è finito in manette per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti