Il calendario dell'Avvento al contrario, all'International House Palermo si raccolgono doni per i più bisognosi

Con il calendario dell'avvento al contrario di International House Palermo Language Centre, anziché ricevere un dono per ogni giorno, quotidianamente si dona qualcosa da regalare. IH Palermo LC sta raccogliendo articoli donati da studenti e dal pubblico in generale per l'associazione Apriti Cuore che, fra le tante attività di beneficienza, gestisce delle comunità per minori fra i 12 e i 19 anni.

"Invitiamo tutti ad unirsi per fare del bene ai meno fortunati e per preparaci al meglio alla chiusura del 2022. I doni più importanti sono alimenti non deperibili (cibo in scatola, pasta, riso, alimenti per bambini, olio, latte a lunga conservazione, ecc.) e prodotti per l'igiene personale (shampoo, rasoi, assorbenti, pannolini, dentifrici, saponi, detersivi, ecc.)", è l'appello di IH Palermo LC.

Apriti Cuore onlus è un’associazione non lucrativa di utilità sociale nata a Palermo nel 1999 con lo scopo di prendersi cura dei soggetti più deboli. L'associazione, che ha sede in piazza dell'Origlione a Palermo, aiuta i ragazzi giovani accogliendoli in case famiglia, comunità alloggio, si occupa della formazione professionale in materia sociale, tutoraggio e tantissime altre iniziative. "Con il calendario dell'avvento al contrario - spiega Marco Faldetta, direttore di IH Palermo Language Centre - anziché ricevere un dono, siamo noi a donare ogni giorno beni di prima necessità ai ragazzi dell'associazione".