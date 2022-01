Il cadavere trovato a Romagnolo non ha ancora un nome, perquisita un'abitazione a Ciaculli

C’è una pista nelle indagini avviate dopo il rinvenimento - avvenuto sabato - di un cadavere nella spiaggia di Romagnolo che porta nella periferia di Ciaculli. I carabinieri hanno eseguito ieri una perquisizione nell’appartamento di un uomo sulla sessantina di cui non si hanno notizie da giorni. Nessuno però ne avrebbe denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Ora il sospetto è che possa trattarsi di lui.

I militari dell’Arma, partendo forse dalle impronte digitali del cadavere, hanno passato al setaccio l’abitazione senza però sequestrare nulla. Si sarebbero dunque limitati ad alcuni accertamenti che potrebbero risultare utili per l’identificazione della vittima che, con ogni probabilità, potrebbe essere trascinata sulla terraferma dalle onde. Ad accorgersi della presenza del corpo sull'arenile era stato un passante che ha lanciato l’allarme.

L’uomo ritrovato in spiaggia non aveva documenti addosso e dunque non è stato possibile, nella prima fase d'indagine, scoprire con certezza la sua identità. Si trattava di un uomo di carnagione chiara. Indossava un paio di jeans e una felpa a girocollo di colore grigio. Secondo gli investigatori il cadavere, date le condizioni in cui si presentava, potrebbe essere stato in acqua almeno 48 ore.

Dalla prima ispezione eseguita dal medico legale sono emerse inoltre alcune ferite, nello specifico un taglio all’altezza della fronte e alcune ecchimosi, potenzialmente compatibili con una caduta in acqua che però sarebbe avvenuta in un altro punto della costa. La Procura, che coordina le indagini, ha disposto l’autopsia che è stata già fissata e sarà eseguita probabilmente in giornata.