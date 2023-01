Buccheri La Ferla, concorso per tre dirigenti medici: uno per il pronto soccorso e due per la rianimazione

La Provincia Religiosa di San Pietro-Fatebenefratelli, titolare dell'ospedale Buccheri La Ferla, ha indetto un concorso per un posto di dirigente medico per pronto soccorso e medicina d'emergenza e per due posti di dirigente medico per anestesia e rianimazione. I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

I medici in formazione specialistica sono ammessi a partecipare, ferma la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal bando di concorso. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica e utilmente collocati nelle relative graduatorie è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico deve essere inoltrata per posta entro il prossimo 22 gennaio. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate le domande pervenute all’amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.