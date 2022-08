Zisa, bonificata la discarica di rifiuti ingombranti lungo la via Guerrazzi

Bonificata la discarica di rifiuti ingombranti lungo la via Guerrazzi, a due passi dal Castello della Zisa. La Rap, coadiuvata dal gruppo Delta 22 dei vigili urbani, è entrata in azione oggi pomeriggio dopo la segnalazione online di un gruppo di cittadini attivi per la qualità dei beni comuni.

Gli operatori ecologici hanno rimosso gli ingombranti abbandonati attorno al Castello della Zisa e hanno effettuato la pulizia.

"L’intervento - si legge in una nota diramata da Palazzo delle Aquile - fa parte della campagna per la qualità degli spazi pubblici, la sicurezza e la dignità dei quartieri messa in campo dal comando della polizia municipale su indicazione dell'amministrazione comunale".