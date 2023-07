Caldo record e incendi, il giorno dopo diverse zone di Palermo senza luce e acqua

Spenti (quasi) tutti gli incendi, adesso ci sono diverse famiglie alle prese con la mancanza di corrente elettrica in diverse zone della città. I diversi casi oltre alla luce manca anche l'acqua. Sono diverse le squadre dell'Enel al lavoro, ma nonostante ciò i disagi continuano da settimane.

E diverse sono le persone che si sono rivolte alla redazione di PalermoToday. In via Ida Castelluccio, alla Zisa, alcune famiglie sono rimaste senza corrente per oltre 40 ore. Momenti di paura per una donna che insieme al figlio neonato è rimasta bloccata in ascensore. "Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco - racconta un residente - che però non rispondevano visto l'emergenza. Così a tirarli fuori è stato un condomino che è salito al 14esimo piano per sbloccare l'ascensore manualmente". Sempre alla Zisa, in via Marco Polo, il blackout dura da oltre 13 ore. "La luce se n'è andata alle 19:30 di ieri - spiega un residente - e ancora alle 8 non è ritornata. Si tratta di un piccolo numero di edifici ma il danno e il disagio sono incalcolabili".

Grossi disagi anche in via Notarbartolo, dove anche il semaforo con via Sciuti stamattina alle 9 era non funzionante. "Siamo dei residenti di via Notarbartolo 38 - scrive Giuseppe Ciappa - e siamo l'unico condominio a essere rimasto senza energia elettrica dalle 17,30 di ieri. Dall'Enel ci fanno sapere attraverso un chat che forse entro la mezzanotte di oggi ripristineranno la luce. Assurdo, considerando il caldo e le patologie di alcuni condomini che potrebbero averne serie conseguenze. Eppure noi paghiamo con diligenza tutte le bollette".

Anche a Brancaccio è da ieri sera che manca l'energia elettrica in via Emiro Hassan. "Sebbene come soggetto fragile che fa uso di dispositivi salvavita elettromedicali abbia più volte segnalato e sollecitato il disservizio all'Enel - spiega Salvatore Valenti - ancora noi siamo sempre senza energia elettrica e acqua". Segnalati blackout anche allo Sperone e a San Lorenzo. "Durante la notte - racconta un residente - la corrente è andata via continuamente. Tutto ciò è una vergogna, perché lo stacco continuo di energia elettrica crea oltre ai disagi, danni ai vari apparecchi elettronici. A pagare siamo sempre noi cittadini".

Infine a Vergine Maria i residenti sono scesi in strada per protestare contro la mancanza di elettricità. "In molti - spiega il consigliere della settima circoscrizione Salvo D'Asta - sono rimasti senza corrente per più di 18 ore. Dopo le proteste sono intervenute le forze dell'ordine e il disagio è stato risolto. Ma perché bisogna sempre fare la voce grossa per ottenere i propri diritti?".