Continuano i blackout in diverse zone di Palermo: "Impianti sotto stress per il troppo caldo"

Non si ferma l'ondata di calore e nemmeno i disagi legati alle interruzioni di energia elettrica in città. Sono tantissime le segnalazioni arrivate alla redazione di PalermoToday per segnalare blackout che durano, in alcuni casi, diverse ore. Dall'Enel non nascondo le difficoltà, legate alle alte temperature e assicurano che "c'è una task force in campo per fronteggiare il problema".

Da Mondello alla Noce, i disagi per residenti e commercianti si moltiplicano. "I miei genitori abitano nella zona di via Cataldo Parisio - racconta Andrea Calandrino - e da giorni va via la luce che torna dopo varie ore. I miei genitori sono persone anziane e stanno soffrendo il caldo di questi giorni. Come loro sicuramente tante altre persone della zona. Senza possibilità di lavarsi, usare e bere acqua fresca". Stessa sorte per un altro residente. "Nella zona della Noce - dice - siamo senza corrente e senza acqua. La mia situazione è di particolare disagio perché sono un disabile. Inoltre molte attività commerciali della zona hanno chiuso".

Altra zona della città, stesso problema. "In via San Lorenzo, nel condominio al civico 273 - spiega Santi Genchi - manca l'energia elettrica dalle ore 16,30 circa alle 17,30 e dalle 17,55 alle 23,55. Ogni giorno la stessa situazione e stessa chiamata al 'risponditore automatico' del numero verde Enel. Ieri sera alle 23,08 un furgone bianco è arrivato veloce, si è fermato davanti alla cabina e, sceso qualcuno, subito dopo è tornata la corrente. Per fare questa veloce operazione ci volevano tutte queste ore di disagio?".

Anche a Mondello la situazione non è migliore. "Dalle 19 di ieri nella zona di via Mongibello, via Calpurnio, via Pindaro e via Saffo, manca l'energia elettrica. Nonostante le tantissime segnalazioni dei residenti - scrive un lettore - non è ancora previsto un orario di ripristino. Alle 10 di oggi, risultano sul sito, alla sezione guasti, più di 200 segnalazioni. I residenti, molti anche anziani, stanno vivendo un notevole disagio, sia legato anche alla mancanza d'acqua (molte abitazioni non ricevono acqua diretta), sia economico per la perdita di generi alimentari destinati a marcire senza refrigerazione. Per non parlare delle tante strutture ricettive".

Non è cambiata la situazione anche a Sferracavallo, dove - come raccontato da PalermoToday due giorni fa - ci sono continui blackout. "Da giorni - riferisce Rosalba Tirri - due giorni che nell'area di via Schillaci, a Sferracavallo, si registrano interruzioni di corrente. L'interruzione è iniziata alle 19 di ieri ed è continuata fino a stamattina. Abbiamo chiamato ripetutamente il servizio guasti dellEnel e l'operatore automatico ci ha confermato il disservizio limitandosi a dire che stanno lavorando per ripristinare la corrente, dando orari non confermati. Il mio disappunto non è tanto il guasto, perché si può comprendere il sovraccarico, ma non comprendo come a pochi passi dal residence, le case adiacenti e l'intero paese, non abbiano mai avuto cali di tensione".

Dall'Enel ribadiscono che "da una settimana c’è un'ondata di calore con temperature da record. Questa situazione comporta un aumento significativo dei prelievi di energia, perché chi può mette in azione ventilatori e condizionatori. Questo - spiegano - mette sotto stress gli impianti di rete, i cavi sono tutti sotto terra dove le temperature sono ancora più alte e ciò provoca anche l’interruzione dei cavi. Dal centro operativo, dove possibile, viene instradata l’energia tramite altri cavi in attesa di individuare dove si è interrotto, scavare e rimetterlo di nuovo in esercizio. Le interruzioni - concludono dagli uffici dell'azienda - a volte non sono legati ai guasti ma agli interruttori di sicurezza che ci sono nelle cabine".

Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere comunale di Azione con Calenda Leonardo Canto. "Nella giornata odierna - si legge in un comunicato - ho inviato una nota ai vertici di Enel, e per conoscenza anche al sindaco, chiedendo chiarimenti circa il blackout che ha interessato il quartiere San Lorenzo. In particolare, da notizia appresa informalmente parrebbe che non

sia la prima volta che si verifichino questi guasti, chiedo quindi informazioni circa i tempi per il ripristino dell'illuminazione nelle abitazioni e, allo stesso tempo, ho sollecitato anche il sindaco a intervenire nei confronti della dirigenza dell’Enel per porre in essere tutte le iniziative necessarie a sistemare l'infrastruttura".