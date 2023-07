La bimba caduta dal balcone in corso dei Mille è stata operata: rischia danni neurologici

E' stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico la bimba di 4 anni caduta ieri da un balcone di corso dei Mille. I medici stanno costantemente monitorando le sue condizioni, ritenute molto gravi ma stabili. La piccola, nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in città, rischierebbe danni neuorologici provocati dal violento impatto.

Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia: bisognerà chiarire come la bambina sia precipitata dal balcone, con chi si trovasse la piccola al momento della caduta e la dinamica dei fatti, compresa quella dei soccorsi.

L'ambulanza del 118 intervenuta sul posto per soccorrere la piccola, infatti, sarebbe stata circondata da parenti e amici della famiglia, che l'avrebbero presa a calci e avrebbero anche aggredito l'infermiere e il medico che erano a bordo.