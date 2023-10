Bandiera d'Israele esposta a Palazzo delle Aquile: "Solidarietà e vicinanza al popolo massacrato da Hamas"

"Lasciano sgomenti e indignati gli attacchi che sta subendo in questi giorni Israele da Hamas e che stanno provocando il massacro di civili innocenti in Medio Oriente. In segno di solidarietà e vicinanza al popolo israeliano, l’amministrazione ha deciso di esporre la bandiera dello Stato d’Israele a Palazzo delle Aquile". Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla, che ha raccolto così l'appello dell'associazione Italia-Israele.

"Quello che sta accadendo in Israele non può definirsi semplicemente un attacco terroristico, ma è una vera dichiarazione di guerra da parte della dittatura militare di Hamas che rischia di avere, purtroppo, drammatiche conseguenze per il mondo intero", si legge nell'appello firmato da Alice Anselmo, presidente dell'associazione di Palermo; da Nazzarena Condemi, presidente dell'associazione di Caltanissetta e Antonio Danese presidente dell'associazione di Catania.