Beccato con 7 dosi di crack, a casa aveva anche un piccolo laboratorio: arrestato

Addosso aveva 7 dosi di crack, a casa un vero e proprio laboratorio per la produzione e il confezionamento della droga. L'uomo, colo in flagranza di reato, è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto, maturato nell’ambito di controlli antidroga a Ballarò e dintorni, è stato effettuato dagli agenti della Squadra mobile della sesta sezione Investigativa-Contrasto al crimine diffuso.

Gli agenti hanno beccato l'uomo in corso Tukory con le sette dosi di crack, singolarmente confezionate e pronte per essere spacciate. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire all'interno dell’abitazione 17 grammi di crack, un bilancino di precisione, denaro in contanti, nonché un piccolo laboratorio.

La droga e tutto il materiale per la produzione e il confezionamento sono stati sequestri, mentre l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.