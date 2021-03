Bagheria, attivato un servizio di spazzamento notturno

La società in house che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso i suoi operatori questa notte ha ripulito le zone esterne alla scuola Cirincione, Scianna e Carducci

Attivato un servizio di spazzamento notturno a Bagheria. Su decisione del sindaco, Tripoli, dell'assessore ai servizio rifiuti Giuseppe Tripoli, su proposta del presidente Amb, Vito Matranga, la società in house che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso i suoi operatori questa notte ha ripulito le zone esterne alla scuola Cirincione, Scianna e Carducci e la zona dello stadio in via Amerigo Vespucci.

L'istituzione del servizio notturno garantirà che la mattina, all'ingresso a scuola dei bambini bagheresi, questo troveranno i loro ingressi ai plessi puliti, previsto anche lo spazzamento fuori agli edifici pubblici.

"Al momento non era ancora attivo lo spazzamento serale - dice l'assessore Tripoli - abbiamo ritenuto di fare nostra la proposta del presidente Matranga che ringraziamo perché è doveroso riuscire a dare decoro all'ingresso delle scuole. Confidiamo nell'aiuto dei cittadini che ci aiutino a mantenere pulita la città e a far crescere ancora le percentuali di raccolta differenziata".