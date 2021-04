Autostrada Messina-Palermo, gallerie più sicure: nuovi serbatoi per prevenzione incendi

Verranno dislocati in prossimità di quelle oltre i 500 metri. Lo scopo è ridurre i tempi di intervento dei vigili del fuoco, per fare sì che le squadre possano arrivare entro 5 minuti dalla prima segnalazione

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria avviati da Autostrade Siciliane e mirati al rinnovamento dell’A20 Messina-Palermo e della A18 Messina-Catania. Sono state avviate tutte le procedure per dotare di 14 nuovi presidi di sicurezza le gallerie. Aumentando i punti di dislocazione per le squadre dei vigili del fuoco, si ridurranno i tempi di intervento in caso di incendio e verrà garantito l’intervento entro 5 minuti dalla prima segnalazione. Oggi verranno dislocati in prossimità di tutte le gallerie, con una percorrenza superiore ai 500 metri, gli speciali serbatoi con capienze idriche sufficienti a garantire l’estinzione degli eventuali incendi.