Autocompattatore della Rap prende fuoco durante il turno di raccolta, illesi i due operai a bordo

Un compattatore della Rap ha preso fuoco durante il servizio di raccolta dei rifiuti, ieri sera, poco prima di mezzanotte, in via Giovan Battista Palumbo, a Boccadifalco. L'autista e l'operaio che erano sul mezzo si sono accorti del fumo vicino al parabrezza ed hanno subito lanciato l'allarme e si sono messi in sicurezza: vigili del fuoco e dipendenti dell'officina dell'ex municipalizzata sono intervenuti per spegnere il rogo.

E' successo lungo la Conigliera, mentre l'autocompattatore si dirigeva da piazza Micca a via Palumbo. L'incendio è stato probabilmente causato da un cortocircuito all'impianto elettrico della cabina. Il mezzo si è bloccato vicino a un cancello e grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi i lavoratori non hanno riportato ferite.

Stamattina l'autocompattatore è stato rimosso con il carroattrezzi e si trova nell'autoparco a Brancaccio per ulteriori verifiche. La viabilità della via Palumbo nonostante sia molto stretta non ha subito chiusura al traffico.