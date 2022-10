L'auto dei vigili in sosta sulle strisce pedonali, il comandante: "Impegnata in un'emergenza"

Nessuna violazione: la pattuglia dei vigili urbani fotografata da un lettore mentre ieri sera (12 ottobre) era posteggiata sulle strisce pedonali in via Sammartino stava effettuando "un servizio di emergenza". A farlo sapere, replicando alla segnalazione pubblicata da PalermoToday stamattina, è il comandante della polizia municipale Margherita Amato: "Quella pattuglia è in carico al Tso - spiega in una nota - e gli agenti erano impegnati in un'operazione di soccorso". E aggiunge: "Per la delicatezza di questo compito e per la urgenza di esecuzione del servizio, gli agenti componenti della pattuglia avevano, pertanto, la facoltà di posteggiare nel primo spazio libero disponibile trattandosi, appunto, di una emergenza".

La segnalazione del mezzo sulle strisce e in curva, tra la via Sammartino e la via Turrisi Colonna, è stata inviata da un lettore, che ha spiegato: "Sicuramente ci sarà un ottimo motivo, ma mi sfugge: sono rimasto fermo parecchi minuti nella speranza che arrivassero gli agenti a dimostrarmi che la mia malafede fosse scorretta, ma purtroppo nemmeno l'ombra di un vigile impegnato in un servizio tale da giustificare quel parcheggio". Il comandante dei vigili chiarisce quindi le perplessità del cittadino.